У Черкасах люди розтоплювали сніг через відсутність водопостачання (відео)

У Черкасах, які на півдоби через негоду залишись без води у кранах, зранку відновили водопостачання.

Як ідеться у сюжеті ТСН, напередодні пообіді мокрий сніг, що падав стіною, обірвав дроти електропередач, які підживлювали насосну станцію. Водогін зупинився, вода зникла по всьому 300-тисячному місту.

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Мешканцям довелось розтоплювати сніг у власних ваннах.

Надвечір влада організувала довіз технічної води у всі райони. Чиновники заявили, що ремонт може затягнутися, адже дроти обірвалися у лісі і після снігопаду туди було важко дістатися.

Проте цілу ніч 6 ремонтних бригад лагодили систему і на ранок вода в оселі черкащан повернулася.