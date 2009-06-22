Україна відновлює комерційні поставки електроенергії до Білорусі

Україна в 00.00 23 червня відновлює комерційні поставки електроенергії до Білорусі.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар міністра палива й енергетики Фент ДІ.

«На виконання домовленостей прем`єр-міністрів України і Білорусі «Укрінтеренерго» відновлює сьогодні о 00.00 комерційні поставки електроенергії до Білорусі», – сказав він.

За його словами, експорт електроенергії здійснюється у рамках контракту між компанією «Укрінтеренерго» і держконцерном «Біленерго» від 14 травня 2009 року.

Ф.ДІ уточнив, що до кінця червня потужність експортних поставок на адресу білоруського контрагента становитиме уночі 130 МВт, удень – 185 МВт.

Довідка УНІАН. З 1 липня 2007 року Україна припинила експорт електроенергії до Білорусі. В той же час, українська і білоруська сторони продовжували переговори про можливе відновлення постачання електроенергії з України до Білорусі.

У кінці травня 2009 року "Укрінтеренерго" і "Біленерго" домовилися про поставки 100 млн. кВт/год електроенергії щомісячно, починаючи з 1 червня ц.р. Потужність експортних поставок до Білорусі планується на рівні 200 МВт на місяць.

12 червня прем`єр-міністр Білорусі Сергій СИДОРСЬКИЙ повідомив, що з цього дня контракт на постачання української електроенергії до Білорусі, підписаний 14 травня 2009 року між державним концерном «Біленерго» і компанією «Укрінтеренерго», набуває чинності.