Розслідування завершено: скандальному антикорупціонеру вручили обвинувальний акт

У громадській організації «Центр протидії корупції» (ЦПК) заявляють, що сьогодні слідчі та прокурор вручили копію обвинувального акту керівнику ЦПК Віталію Шабуніну, якого звинувачують за ст. 345-1 Кримінального кодексу ("погроза або насильство щодо журналіста"), передає радіо Свобода.

Читайте такожСуд відпустив Шабуніна під особисте зобов’язанняЯк повідомляє «Центр протидії корупції», захисникам Шабуніна відкрито два томи матеріалів кримінального провадження.

«Це означає, що слідство повністю завершено і справа передається до суду», – зазначила адвокат Шабуніна Олена Щербан.

16 серпня 2017 року голові громадської організації «Центр протидії корупції» Віталію Шабуніну в Дніпровському районному відділі поліції Києва оголосили підозру. Активіста підозрювали в умисному нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ст. 122 Кримінального кодексу) громадянину Всеволоду Філімоненку, який називає себе журналістом.

У документі вказано, що 8 червня 2017 року біля Дніпровського військкомату Києва Шабунін завдав одного удару по обличчю Філімоненка, що «спричинило тривалий розлад здоров’я останнього у вигляді закритої травми обличчя».

18 січня 2018 року у ЦПК повідомили, що слідчі перекваліфікували справу щодо Віталія Шабуніна – йому інкримінують ч. 2 ст. 345-1 Кримінального кодексу ("погроза або насильство щодо журналіста").