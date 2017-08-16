Справа Шабуніна: прокуратура перевірить причетність постраждалого до журналістики та мотиви побиття

Інформація про причетність потерпілого Всеволода Філімоненка до журналістської діяльності, а також мотиви нанесення йому головою правління ГО «Центр протидії корупції» Віталієм Шабуніним тілесних ушкодень буде ретельно перевірена, після чого прийняте відповідне процесуальне рішення.

Як повідомили УНІАН у Генеральній прокуратурі, сьогодні слідчий слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 4 повідомив Шабуніну про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне спричинення тілесного ушкодження середньої тяжкості, тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя, але спричинило тривалий розлад здоров'я).

Під час досудового розслідування встановлено, що 8 червня керівник громадської організації, перебуваючи на вул. Лебедєва в Києві, «у ході раптово виниклого конфлікту наніс громадянину Ф. удар кулаком в обличчя, чим спричинив останньому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості».

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«Вказані обставини підтверджуються зібраними доказами, зокрема відеозаписом, де зафіксована безпосередньо подія кримінального правопорушення, протоколом слідчого експерименту, висновком судово-медичної експертизи, показами свідків тощо», йдеться у повідомленні.

«Разом з тим, враховуючи звернення до правоохоронних органів представників ЗМІ та громадськості щодо невідповідності потерпілого статусу журналіста, стаття щодо заподіяння тілесних ушкоджень у зв’язку із здійсненням ним професійної діяльності наразі не інкримінується. Інформація про причетність потерпілого до журналістської діяльності, а також мотивів нанесення тілесних ушкодень, буде ретельно перевірена, після чого прийняте відповідне процесуальне рішення. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває», зауважили у прокуратурі.

Як повідомлялось, "Центр інформації про права людини" заявив про конфлікт між Шабуніним і Всеволодом Філімоненком біля Дніпровського військкомату Києва. Тоді Філімоненко пирснув з газового балончика в обличчя Шабуніну. Голова Центру протидії корупції заявив, у свою чергу, що вдарив Філімоненка по обличчю за образу його колеги.

2 серпня стало відомо, що слідче управління Фіскальної служби Києва порушило кримінальне провадження проти керівників громадської організації "Центр протидії корупції".

Шабунін вважає справу щодо побиття ним Філімоненка, який представлявся журналістом видання "Голос народу", замовною.

Він заявив, що «дійсно вдарив людину, я це визнаю і готовий нести за це відповідальність. Щоправда, чи був він журналістом? Ні, не був. Чи є там побиття середньої тяжкості? Я дуже сумніваюсь. Це не була моя перша з ним зустріч, він системно провокував мене, принижував мою родину і близьких». «Я озвучив йому, за що я його вдарив. Він, маніпулюючи на смерті друга нашої працівниці, члена нашого правління (Центру протидії корупції), ввів її у сльози, спеціально тиснув і довів її до істерики. Це шкода, яка заподіяна навмисно, саме за це я його вдарив», - пояснив Шабунін.