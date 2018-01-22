На Одещині через спалах кору та негоду продовжили шкільні канікули в 14 районах

В Одеській області через спалах кору і негоду шкільні канікули продовжено в 14 районах і шести об'єднаних територіальних громадах (ОТГ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо сьогодні під час засідання штабу з питань подолання наслідків негоди, що відбулось в Одеській обласній державній адміністрації.

Зокрема, на території області масово продовжують канікули в освітніх закладах. Через спалах кору відповідні рішення прийняли в закладах чотирьох районів: Біляївському, Любашівському, Миколаївському, Ширяївському, а також у Красносельській, Новокальчевській, Ширяївській ОТГ.

Крім того, в зв'язку з негодою відповідні рішення прийняли ще десять районів, три ОТГ і два міста.

За словами директора департаменту освіти і науки Одеської ОДА Олександра Лончака, ситуації із захворюваністю на кір і погодними умовами залишаються проблемними.

«Кожен має індивідуальний підхід до організації освітнього процесу. Дітей, які не щеплені проти кору, до закладів не допускатимуть - згідно з рішенням комісій ТЕБ та НС. Відпрацювання навчального матеріалу з дітьми, які не вакциновані, має бути забезпечено. Зокрема, шляхом викладення його на сайті закладу, проведення індивідуальних занять, консультацій», - сказав Лончак.

Читайте такожУ Києві продовжує зростати захворюваність на кір: серед 109 хворих - 81 дитина

Як уточнили в прес-службі ОДА, рекомендації продовжити канікули в навчальних закладах через спалах кору дала Одеська обласна державна адміністрація. Напередодні відповідного листа підписав голова ОДА Максим Степанов.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації, лише за останній тиждень захворюваність на кір зросла майже на 30%. Всього з початку року виявлено 265 хворих на кір, із них 160 - діти і 105 - дорослі.

Медичним установам Одеської області додатково буде надано 5 тис. доз вакцини проти кору.

21 січня в місті Ізмаїл (південь Одеської області) в зв'язку з погіршенням погоди вирішили продовжити шкільні канікули до 25 січня.

Внаслідок негоди в Одеській області було пошкоджено 1100 опор повітряних ліній електропередач, що призвело до знеструмлення майже 600 населених пунктів.