НАБУ викрила крадіжку газу на 1,4 мільярда гривень: фігурують компанії Дубневичів

Детективи НАБУ затримали у Львові чотирьох службових осіб декількох комерційних підприємств, оголосивши їм про підозру у розкраданні понад 300 млн. куб. м. газу на суму понад 1,4 млрд грн.

Як повідомляє прес-служба НАБУ, зазначені особи працювали у ТОВ «Енергія-Новий Розділ», ТОВ «Енергія-Новояворівськ» та ТОВ «Енергія». Їх було затримано під час проведення обшуків в в офісних та житлових приміщеннях даних комерційних підприємств.

Того ж дня їм повідомили про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 (Службове підроблення), ч.3 ст.209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

За даними слідства, підприємства-власники Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ (Львівська область) впродовж 2013-2015 років уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для виробництва тепла населенню. Задля здешевлення тепла для цієї категорії споживачів, НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових.

Читайте такожСАП звинуватила суд у саботажі "газової справи" ОнищенкаТим не менш, як встановили детективи НАБУ, понад 300 млн куб. м «пільгового» газу, Новояворівська та Новороздольська ТЕЦ одержали незаконно, не плануючи використовувати його для потреб населення.

Слідство з’ясувало, що дешевий газ вони використали у власній господарській діяльності для виробництва електрики, яку в подальшому реалізували ДП «Енергоринок». Її поставили за тарифом, визначеним собівартістю електроенергії, виробленої з газу за ринковою ціною.

«Внаслідок описаних дій, прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60% (проти 3-5% закладених в тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Таким чином, на переконання детективів НАБУ, ТЕЦ отримали надприбутки, співставні з розміром збитків, завданих НАК «Нафтогаз України» внаслідок цієї «схеми», - зазначається у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу.

Зазначимо, власниками "Енергія-Новий Розділ" є ТОВ "АПП "Львівське" (90,05%) та міське ДКП "Розділтеплокомуненерго" (9,95%). "Енергія-Новояворівськ" належить ТОВ "АПП "Львівське" (92,36%), МКП "Новояворівськтеплокомуненерго" (3,15%), Новояворівському КП "Міські електричні мережі" (4,49%). Бенефіціарними власниками усіх підприємств є народні депутати від БПП брати Богдан та Ярослав Дубневичі.

Розслідування у справі було розпочато в грудні 2016 року. У серпні 2017 року Солом`янський райсуд надав детективам НАБУ вилучити документи НКРЕКП стосовно завдання збитків "Нафтогазу".