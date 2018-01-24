Прокуратура Криму почала приймати звернення кримчан через Skype

Прокуратура Автономної Республіки Крим розмістила на своєму веб-сайті електронну форму для повідомлень про факти вчинення порушень прав людини в окупованому Криму. Крім того, для зв’язку між прокуратурою та кримчанами запроваджено онлайн-відеозв’язок через Skype.

Як зазначається у повідомленні прес-служби прокуратури АРК, у відомстві розуміють реальність загрози від окупаційного режиму, яка може торкнутися проукраїнські налаштованих громадян на анексованому півострові. Відтак, прокуратура намагається створити максимально сприятливі та безпечні умови для інформування про випадки порушення прав кримчан, вчинення проти них воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

Читайте такожФСБ влаштувала нові обшуки у кримських татар (відео)Повідомляється, що онлайн- відеозв’язок з прокуратурою працюватиме щовівторка, середи та четверга - з 10:00 до 13:00 год.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна асамблея ООН 19 грудня остаточно схвалила резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній республіці Крим та місті Севастополь (Україна)». У документі міститься вимога до Росії виконати тимчасові заходи рекомендацій Міжнародного суду ООН про скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу в Криму і забезпечити навчання українською і кримськотатарською мовами на півострові.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».