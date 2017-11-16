У Криму російські силовики проводять обшук у вчительки, яка викладає кримськотатарською мовою

У Криму російські силовики проводять обшук у будинку вчительки, яка викладає кримськотатарською мовою.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє «Крымская солидарность».

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«Надійшла інформація, що зараз йде обшук у с. Пушкіно (Радянський район) у будинку кримських татар... Мустафаєва Мустафи і Ленари. Також відомо, що обшук йде на сусідній вулиці в будинку матері Мустафи Мустафаєва. Мустафаєва Ленара Абхадировна (дружина Мустафи Мустафаєва) працює вчителем початкових класів к «МБЗЗ Пушкінська середня школа» та веде клас із кримськотатарською мовою навчання», - йдеться в повідомленні.

ФСБ РФ також приїхала з обшуком до сестри Мустафаєвої до села Журавки.