У Криму російські силовики проводять обшук у вчительки, яка викладає кримськотатарською мовою

12:34, 16 листопада 2017
Суспільство
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Співробітники ФСБ РФ також приїхали з обшуком до сестри вчительки.

Обшуки проводять російські силовики / фото Alimdar Crimean Solidarity, Facebook

У Криму російські силовики проводять обшук у будинку вчительки, яка викладає кримськотатарською мовою.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє «Крымская солидарность».

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«Надійшла інформація, що зараз йде обшук у с. Пушкіно (Радянський район) у будинку кримських татар... Мустафаєва Мустафи і Ленари. Також відомо, що обшук йде на сусідній вулиці в будинку матері Мустафи Мустафаєва. Мустафаєва Ленара Абхадировна (дружина Мустафи Мустафаєва) працює вчителем початкових класів к «МБЗЗ Пушкінська середня школа» та веде клас із кримськотатарською мовою навчання», - йдеться в повідомленні.

ФСБ РФ також приїхала з обшуком до сестри Мустафаєвої до села Журавки.

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Теги: #окупований Крим#обшуки у кримських татар#ФСБ Росії в Криму