До лікарні Дніпра гвинтокрилом доправили поранених у Бердянську поліцейських, медики прогнозів не дають (відео)

11:02, 24 січня 2018
Суспільство
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Правоохоронці серйозно постраждали на Запоріжжі під час вибуху гранати

Поранених у понеділок в Бердянську поліцейських гвинтокрилом доправили до Дніпра.

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За життя двох правоохоронців борються лікарі обласної лікарні Мечникова, які мають великий досвід роботи зі складними пораненнями, йдеться в сюжеті ТСН. Від прогнозів медики поки утримуються.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок вибуху зловмисник загинув, троє правоохоронців отримали травми.

Нагадаємо, правоохоронці помітили авто, в салоні якого було кілька осіб. Побачивши поліцію, один з молодиків намагався втекти. Під час переслідування оперативники застосували зброю, а зловмисник гранату.

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