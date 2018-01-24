До лікарні Дніпра гвинтокрилом доправили поранених у Бердянську поліцейських, медики прогнозів не дають (відео)
11:02, 24 січня 2018Суспільство
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Правоохоронці серйозно постраждали на Запоріжжі під час вибуху гранати
В больницу Днепра доставили вертолетом раненых в Бердянске полицейских
Поранених у понеділок в Бердянську поліцейських гвинтокрилом доправили до Дніпра.
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За життя двох правоохоронців борються лікарі обласної лікарні Мечникова, які мають великий досвід роботи зі складними пораненнями, йдеться в сюжеті ТСН. Від прогнозів медики поки утримуються.
Як повідомляв УНІАН, внаслідок вибуху зловмисник загинув, троє правоохоронців отримали травми.
Нагадаємо, правоохоронці помітили авто, в салоні якого було кілька осіб. Побачивши поліцію, один з молодиків намагався втекти. Під час переслідування оперативники застосували зброю, а зловмисник гранату.
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