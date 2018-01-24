До лікарні Дніпра гвинтокрилом доправили поранених у Бердянську поліцейських, медики прогнозів не дають (відео)

Поранених у понеділок в Бердянську поліцейських гвинтокрилом доправили до Дніпра.

Читайте такожЗловмисник, який підірвав трьох поліцейських гранатою в Бердянську, загинув

За життя двох правоохоронців борються лікарі обласної лікарні Мечникова, які мають великий досвід роботи зі складними пораненнями, йдеться в сюжеті ТСН. Від прогнозів медики поки утримуються.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок вибуху зловмисник загинув, троє правоохоронців отримали травми.

Нагадаємо, правоохоронці помітили авто, в салоні якого було кілька осіб. Побачивши поліцію, один з молодиків намагався втекти. Під час переслідування оперативники застосували зброю, а зловмисник гранату.