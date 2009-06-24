Профспілки створять свій банк

Керівництво Федерації профспілок України (ФПУ) в цілому задоволене результатами роботи ФПУ в першому півріччі 2009 року і головним завданням наступних шести місяців називає доопрацювання довгострокової стратегії розвитку Федерації профспілок і українського профспілкового руху в цілому. Про це в коментарі УНІАН повідомив секретар ФПУ Ігор ІГНАТОВ напередодні проведення засідання Президії Федерації, яке відбудеться сьогодні, 24 червня.

Ключовими показниками роботи ФПУ він назвав перемогу ФПУ в колективній трудовій суперечці з урядом, активізацію робіт з експертизи законодавчих актів і внесення законодавчих пропозицій профспілок до уряду, участь на постійній основі представників профспілок у засіданнях Кабінету міністрів.

Серед позитивних результатів роботи Федерації І.ІГНАТОВ назвав також підвищення ефективності управління майновим комплексом Федерації, зокрема, створення комісії з повернення незаконно відчуженого майна ФПУ, що дозволило повернути у власність Федерації вісім санаторіїв, незаконно відчужених раніше.

Секретар ФПУ повідомив також, що за півроку Федерацією профспілок проведено інвентаризацію 150 судових рішень з питань, пов`язаних з протизаконним захопленням майнових об`єктів ФПУ за останні три роки. Виграно 86 судових позовів за результатами рейдерских атак на майнові об`єкти Федерації.

І.ІГНАТОВ відзначив активізацію Федерації з роботи з первинними профорганізаціями. В рамках програми із захисту прав членів профспілок ФПУ надано правову допомогу 6 тис. 632 членам профспілок.

Крім того, він зазначив, що цього року вперше за останні 15 років Федерація провела всеукраїнське святкування Першого Травня, фактично повернувши це свято профспілкам. Під час масових протестних акцій ФПУ та її членські організації відстояли права представників трудових професій – шахтарів, металургів, працівників промислового сектора, сказав секретар організації.

Кажучи про реалізацію соціальних ініціатив, він зазначив, що у Федерації розпочато реалізацію спільно з Національним банком комплексного соціального проекту «Соціальна карта ФПУ». «Цей проект покликаний істотно підвищити соціальну захищеність величезної кількості українців і стане одним із чинників зміцнення профспілкового руху і підвищення мотивації членства в профспілках», - сказав він

Секретар ФПУ також нагадав, що управлінська команда Федерації змінилася в листопаді минулого року. За його словами, довіру до колишньої команди ФПУ було фактично втрачено, некомпетентна фінансова політика колишнього керівництва санаторно-курортних комплексів призвела до критичного стану ряду об`єктів, а процвітання корупційних схем усередині самої Федерації - до постійного вимивання коштів з неї та кризи в профспілках.

«Ми починали працювати навіть не з нуля, а з величезного мінуса. Перед нами стояло конкретне завдання переламати цю ситуацію і вивести Федерацію з кризи. І сьогодні ми задоволені першими результатами робіт у цьому напрямі. Звичайно, ще не все вдалося реалізувати з того, що було задумане новою командою. Але ми упевнені, що, об`єднавши зусилля, українські профспілки будуть успішними в реалізації всіх тих планів, які ми сьогодні ставимо перед собою», - сказав він.

Кажучи про подальшу роботу Федерації, І.ІГНАТОВ зазначив, що найважливішими напрямами Федерації стануть створення Третейського суду ФПУ з трудових і галузевих спорів. Крім того, з метою зробити роботу Федерації профспілок максимально прозорою і зрозумілою для членів профспілок і широкої громадськості, ФПУ має намір з осені цього року ввести в практику надання суспільству щоквартального соціального звіту Федерації, в якому будуть зазначені всі найбільш значущі результати роботи найбільшого профспілкового об`єднання в країні.

Також він повідомив, що у ФПУ сьогодні широко обговорюється і, можливо, найближчого року одержить продовження ідея створення власного профспілкового банку. «Така практика широко поширена в розвинених країнах. Обслуговування в єдиному банку дозволяє профспілкам значно зміцнити свій фінансово-економічний фундамент», - сказав він.

Таким чином, І.ІГНАТОВ констатував, що в першій половині року Федерації профспілок України вдалося значно підсилити позиції профспілок і закласти основу для реального впливу на соціальні процеси, що відбувалися, в країні. Головне завдання до кінця цього року, вважає він, - завершити розробку довгострокової стратегії розвитку Федерації профспілок України, зберігши при цьому досягнуті позитивні результати діяльності.

Довідка УНІАН. Федерація профспілок України – найбільше в Україні добровільне профспілкове об`єднання. Створена в 1990 році. До Федерації входять 26 регіональних і 44 галузевих профспілки. Зокрема, профспілки працівників вугільної промисловості, агропромислового комплексу, авіабудівників, автомобільного і сільськогосподарського машинобудування, працівників атомної енергетики і промисловості, житлово-комунального господарства, машинобудування і металообробки, профспілка працівників культури, охорона здоров`я та інші. Всього ФПУ об`єднує понад 9 млн. чоловік – більш як 90% членів профспілок в Україні. Входить до Міжнародної конфедерації профспілок, Всеєвропейської регіональної ради профспілок, Загальної конфедерації профспілок.