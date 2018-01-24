На Харківщині затримали чоловіка, який після звільнення з колонії приєднався до "ЛНР" і був поранений у бою

У Харківській області правоохоронці затримали жителя Чугуєва, який воював на боці терористичної організації «Луганська народна республіка». Як повідомив УНІАН керівник прес-центру Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, чоловіка затримали сьогодні, 24 січня, в Чугуєві.

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За його відомостями, правоохоронці встановили, що житель Чугуєва у 2014 році приєднався до терористів після свого «умовно-дострокового звільнення» з виправної колонії на території Луганської області, де він з 2008 року відбував покарання за умисне вбивство. Перебуваючи у складі незаконного збройного формування так званої «Брянки СССР» «милиции ЛНР», він брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції, в яких отримав поранення. Після цього бойовик вирішив повернувся на Харківщину.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника у його помешканні в Чугуєві, де він переховувався від правоохоронних органів. Під час обшуку житла співробітники СБУ вилучили три бойові гранати РГД-5, які передані на експертизу.

Зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій зловмисника за ст. 110 та 260 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Росії колишній бойовик "ДНР" після бійки у кафе застрелив людей, які не брали участь у бійці.