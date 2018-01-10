На Кубані колишній бойовик "ДНР" після бійки у кафе застрелив людей, які не брали участь у бійці

Близько двох годин ночі 31 грудня в кафе "Вогник" на Кубані А. Міронов застрелив трьох людей. За даними ЗМІ, автомат він привіз додому після того, як служив у лавах терористів "ДНР" на Донбасі. Разом з ним у нападі взяв участь член місцевого козачого товариства Олександр Сітавічус, озброєний ножем.

Читайте такожВдова росіянина, який підірвався на міні у Сирії: раніше він працював офіціантом, але його обдурили

Інцидент стався у станиці Ладозькій Усть-Лабінського району Краснодарського краю РФ. За даними слідства, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, один з підозрюваних пострілами з автомата убив одного з відвідувачів закладу і діджея. А потім знову вийшов на вулицю, де застрелив 18-річного хлопця, який сидів у машині з друзями.

У 32-річного та 34-річного чоловіків перед нападом виник конфлікт з відвідувачами кафе, який переріс у бійку. Згідно зі свідченнями колишнього бойовика, він застрелив людей, які з ним не конфліктували. За його словами, так вийшло через алкогольне сп'яніння.

Як повідомляв УНІАН, раніше басист улюбленої групи Путіна "Любе" помер в барі після того, як під час розмови про Донбас невідомий наніс йому удар в голову. У жовтні минулого року суд прийняв рішення не відправляти винуватця у в'язницю.