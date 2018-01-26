Подробиці злочинної діяльності ділків правоохоронці обіцяють повідомити пізніше, після завершення розслідування цієї справи.

На Житомирщині правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

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Як зазначається у повідомленні, правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та фіктивного підприємництва, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування співробітники слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в області спільно із співробітниками Служби безпеки України задокументували діяльність групи зловмисників, точну кількість яких зараз встановлюють.

Вже відомо, що ці люди організували ряд фіктивних підприємств для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість суб’єктам господарювання реального сектору економіки, що знаходяться на території Житомирської області.

Вчора, 25 січня, правоохоронці провели санкціоновані обшуки у місцях здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності. Під час обшуків було виявлено та вилучено 50 печаток підприємств з ознаками фіктивності, кліше, комп’ютерну техніку, електронні ключі, бухгалтерську документацію та чорнові записи.

Наразі триває досудове розслідування, яке проводить слідче управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області. Подробиці злочинної діяльності ділків правоохоронці обіцяють повідомити пізніше, після завершення розслідування цієї справи.