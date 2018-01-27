Держприкордонслужба назвала кількість росіян, які з початку року пройшли біометричний контроль

Загалом біометричну перевірку пройшли 50 тис. іноземців.

З початку року 42 тис. росіян пройшли біометричний контроль під час в’їзду в Україну на кордоні.

Читайте такожУ МВС показали, як працює біометричний контроль на кордоні (відео)Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк повідомив під час підсумкової розширеної колегії МВС України.

“З початку року контроль пройшли 50 тисяч іноземців,у тому числі 42 тисячі росіян”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2018 року Україна запровадила біометричний контроль для громадян 71 країни, у тому числі для росіян.