Погода на 23-27 листопада

23 листопада на території України буде хмарно. У південній частині та східних областях переважно без опадів. На решті території очікується невеликий, вдень у західних областях помірний дощ. Вночі та вранці у південній частині місцями туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень у західних, південних областях та в Криму окремі пориви 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура у східних областях вночі становитиме від 4° морозу до 1° тепла, вдень - 1-6° тепла; у південній частині вночі - 5-10° тепла, вдень - 11-16°; на решті території вночі - 1-6° тепла, вдень - 6-11°.

24-25 листопада хмарно з проясненнями. 24 листопада дощі, у південній частині невеликі дощі (вночі у Криму, Приазов’ї, східних, а вдень у західних областях без істотних опадів). 25 листопада в Україні без істотних опадів, лише у східній частині невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, у західній половині з переходом на західний, 5-10 м/с, у Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура у східній частині та Карпатах вночі - 0-5° тепла, вдень - 3-8°; на решті території вночі - 2-7° тепла, вдень - 7-12°, у південній частині - 10-15°, в Криму - до 17°.

26-27 листопада без істотних опадів, лише у східних областях, а вдень 27 листопада і в Криму місцями невеликі опади. Температура 26 листопада вночі - 1-7° тепла, вдень - 4-10°, на півдні та крайньому заході країни місцями - 12-14° тепла; 27 листопада - зниження температури на 2-4°.

У Києві та області 23 листопада хмарно. Невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі - 3-5° тепла, вдень - 7-9°; по області вночі - 1-6° тепла, вдень - 6-11°.

24 листопада дощ, 25 листопада без істотних опадів. Вітер південно-східний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 2-7° тепла, вдень - 7-12°.

26-27 листопада без істотних опадів. Температура 26 листопада вночі - 2-7° тепла, вдень - 5-10°; 27 листопада зниження температури - на 2-4°.