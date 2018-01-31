Чехія видаватиме українцям вдвічі більше дозволів на роботу

Також скорочуються терміни видачі українцям дозволів на роботу.

Уряд Чеської Республіки сьогодні прийняв рішення, яким приблизно удвічі збільшуються квоти на працівників з України. Про це йдеться в повідомленні Радіо Прага.

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"Mіністерство закордонних справ ЧР розширить надання консульських послуг, що дасть змогу щорічно видати близько 20000 дозволів українцям на роботу в Чехії. Це вдвічі більше, ніж консульські відділи на території України здатні оформити на цей час. Рішення, прийняте в середу кабміном, спрямоване на скорочення терміну розгляду клопотання", - повідомляє видання.

Як повідомив після засідання уряду глава чеського МЗС Мартін Стропніцький, більш активним стане і залучення трудових ресурсів з України для використання у сфері сільського господарства Чехії; раніше встановлена на рік квота, яка становила 572 осіб, підвищиться до 1500 працівників.

Згідно з домовленістю, в рамках програми із залучення робочої сили з України в Чехії за рік могло бути працевлаштовано в цілому не більш як 9600 українських громадян.

Водночас чиновники зважують можливість підвищення консульського збору за розгляд заяви про видачу дозволу на роботу.

Як уточнюється в повідомленні Стропніцького в Twitter, квоти для працівників з України збільшено з 9600 до 19600 щорічно.