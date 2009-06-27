Людині, убитій в Голованівському районі, експерти ампутували ногу

Єдиного висновку судово-медичної експертизи у справі про загибель 53-річного В.Олійника в результаті зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.Лозінським, Голованівським районним прокурором (нині звільненим) Є.ГОРБЕНКОМ і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ на території мисливського господарства - ще немає.

Про це вчора на прес-конференції в Кіровограді повідомив заступник генпрокурора України Ренат КУЗЬМІН.

«Призначено кілька експертиз, зокрема, кримінальна, медична. Їх багато, тому сьогодні робота триває», - наголосив заступник генпрокурора.

На запитання, чому В.Олійника поховали без однієї ноги, Р.Кузьмін відповів, що частина ноги загиблого перебуває на експертизі.

«Досліджується кістка, яка має кілька складних переломів. Потрібне ретельне вивчення пошкоджень. Експерт визнав можливим поховання тіла, але через необхідність продовжити роботу з кісткою ногу ампутували», - пояснив заступник генпрокурора.