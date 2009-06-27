На Донеччині зійшли з рейок 12 вагонів вантажного потяга
10:54, 27 червня 2009Суспільство
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Потяги йдуть об’їзним маршрутом
Вчора о 15.30 у Краснолиманському районі Донеччини, поблизу залізничної станції Святогірськ, зійшли з рейок 12 вагонів вантажного поїзда №330038.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, у 8 вагонах перевозилися глина, чорний метал, електрообладнання та металопрокатні станки, 4 вагони були порожніми.
Загиблих і постраждалих немає. Рух поїздів тимчасово здійснюється об’їзним маршрутом. Попередня причина аварії - несправність залізничної колії.
Станом на 07.00 27-го червня на рейки поставлені 4 вагони.
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