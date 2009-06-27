Прибічники і противники Мазепи почубились за опудало

25 тисяч осіб взяли участь у театралізованому військово-історичному фестивалі "Полтава-2009", присвяченому 300-річчю Полтавської битви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника ГУ МВС України в Полтавській області Віталій ХАН.

За його словами, вже третю добу полтавська міліція працює в посиленому режимі. Істотних правопорушень не зафіксовано.

За словами начальника штабу ГУ МВС в Полтавській області Станіслава ЖИКУЛІНА, на варті правопорядку перебувають близько 900 осіб особового складу і задіяні сучасні методи охорони порядку-відеокамери, кнопки виклику міліції.

Вранці міліція перешкодила невідомому, який намагався підпалити солом`яне опудало Мазепи біля Свято-Самсонівської церкви під час відкриття арки Примирення на полі Полтавської битви. На опудалі був напис "Мазепа іуда". Між прихильниками невідомого і супротивниками зав`язалася сутичка, яку розняли представники міліції, а опудало відібрали.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Полтаві відбуваються заходи, присвячені 300-річчю Полтавської битви.