Прокуратура порушила справу через візит німецьких ультраправих до окупованого Криму

16:41, 05 лютого 2018
Суспільство
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Прокуратура розслідує візит німецьких політиків-популістів до Криму / УНІАН

Прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження за фактом порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію громадянами Німеччини.

Читайте такожСпівробітниць маріупольського музею засудили за передачу 52 картин в анексований Крим«Прокуратурою Автономної Республіки Крим за результатами розгляду звернення посольства України у Федеративній Республіці Німеччина внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332-1 Кримінального кодексу України за фактом порушення громадянами Федеративної Республіки Німеччина порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію», - повідомляє прес-служба відомства.

Правоохоронцями встановлено, що 3 лютого в порушення визначеного порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, до АР Крим прибули громадяни Федеративної Республіки Німеччина, які планували використати свою поїздку для зустрічей із представниками російської окупаційної влади з метою обговорення з ними шляхів налагодження контактів із німецькою стороною. Зараз перевіряються усі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник у Twitter повідомив, що мова йде про місцевих німецьких політиків з партії «Альтернатива для Німеччини». Їм загрожує до 8 років ув’язнення.

«Безвідповідальний вояж кількох політиків з партії AfD («Альтернатива для Німеччини») місцевого масштабу на незаконно окупований Крим може мати для цих горе-депутатів дуже і дуже плачевні правові наслідки. Шкода, що наші попередження досі не сприймаються серйозно», - зазначив український дипломат.

Нагадаємо, за даними російських ЗМІ, 4 лютого до окупованого Криму прибула делегація німецьких парламентарів з трьох регіональних парламентів ФРН, серед яких депутати від правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини». Депутати заявили, що їх не турбують погрози Києва заборонити їм в'їзд в Україну.

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Теги: #Крим#прокуратура#депутати