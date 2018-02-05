Прокуратура порушила справу через візит німецьких ультраправих до окупованого Криму

Посол України в Німеччині Андрій Мельник зазначив, що вояж до Криму може мати для німецьких депутатів гіркі правові наслідки.

Прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження за фактом порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію громадянами Німеччини.

Читайте такожСпівробітниць маріупольського музею засудили за передачу 52 картин в анексований Крим«Прокуратурою Автономної Республіки Крим за результатами розгляду звернення посольства України у Федеративній Республіці Німеччина внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332-1 Кримінального кодексу України за фактом порушення громадянами Федеративної Республіки Німеччина порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію», - повідомляє прес-служба відомства.

Правоохоронцями встановлено, що 3 лютого в порушення визначеного порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, до АР Крим прибули громадяни Федеративної Республіки Німеччина, які планували використати свою поїздку для зустрічей із представниками російської окупаційної влади з метою обговорення з ними шляхів налагодження контактів із німецькою стороною. Зараз перевіряються усі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник у Twitter повідомив, що мова йде про місцевих німецьких політиків з партії «Альтернатива для Німеччини». Їм загрожує до 8 років ув’язнення.

«Безвідповідальний вояж кількох політиків з партії AfD («Альтернатива для Німеччини») місцевого масштабу на незаконно окупований Крим може мати для цих горе-депутатів дуже і дуже плачевні правові наслідки. Шкода, що наші попередження досі не сприймаються серйозно», - зазначив український дипломат.

Нагадаємо, за даними російських ЗМІ, 4 лютого до окупованого Криму прибула делегація німецьких парламентарів з трьох регіональних парламентів ФРН, серед яких депутати від правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини». Депутати заявили, що їх не турбують погрози Києва заборонити їм в'їзд в Україну.