Адвокат Дронова на засіданні виступив проти призначення розгляду справи по суті

Він заявив, що перехід до розгляду справи по суті є передчасним, оскільки у нього є питання до слідства.

Адвокат другого підозрюваного у справі про ДТП у Харкові Геннадія Дронова висловив свою незгоду з приводу того, щоб суд починав розгляд справи по суті. Про це він заявив у судовому засіданні.

Читайте такожСмертельна ДТП в Харкові: Зайцевій загрожує до 10 років в'язниці (відео)«Вважаю, що перехід до розгляду по суті є передчасним, оскільки у нас є питання до слідства, і ми маємо право оскаржити дії слідчих. Також ми проти того, щоб мій підзахисний далі утримувався під вартою», - виступив у суді Сергій Перепелиця, повідомляє АТН.

Захисниця Олени Зайцевої Юлія Козир не проти розгляду справи по суті.

Прокуратура в судовому засіданні просить продовжити підозрюваним Зайцевій та Дронову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави ще на 60 днів. Також прокуратура просить призначити справу до розгляду по суті.

Олена Зайцева не заперечує проти вимог прокуратури. Про це вона заявила у судовому засіданні.

До суду від трьох потерпілих надійшли три позови. Адвокат потерпілих Дмитро Марцонь повідомив, що у позовних вимогах йдеться тільки про моральну компенсацію.

Судове засідання триває.