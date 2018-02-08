Нацагентство з повернення активів пояснило причину "вторгнення силовиків" до офісу "Вестей"

За словами глави агентства, його відомство протягом 4 місяців вело переговори з власниками приміщень, однак без підтримки силовиків комунікація з ними не працювала.

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), на виконання рішення слідчого судді Печерського суду, сьогодні, 8 лютого, передало приміщення на трьох поверхах у торгово-розважальному центрі «Гулівер», які належать компанії «Юнісон груп», пов'язаній з екс-міністром доходів і зборів Олександром Клименком, керуючій компанії «Бізнес-центр «Навігатор».

Читайте такожНевідомі заблокували вхід у будівлю телеканалу NewsOne в КиєвіПро це в ході брифінгу повідомив голова АРМА Антон Янчук, коментуючи ситуацію навколо проникнення представників силових структур до приміщень медіахолдингу "Вести".

«Нацагентством на виконання рішення слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 вересня 29017 рік було прийнято в управління три поверхи (31-33) в торговому центрі «Гулівер», передано ці приміщення в управління компанії на підставі договору управління», - сказав він.

Голова АРМА зазначив, що власників та користувачів зазначених приміщень було поставлено до відома щодо прав Нацагентства з управління приміщеннями ще в жовтні 2017 року.

«Комунікація з власником триває понад 4 місяці. Упродовж цього часу представники Нацагентства в краватках, а не в бронежилетах намагалися знайти спільну мову щодо порядку виконання постанови», - сказав Янчук.

Він зазначив, що представники АРМА намагалися упродовж цього часу кілька разів увійти в приміщення ТРЦ, але спроби були невдалими.

Янчук додав, що сьогодні приміщення були передані в управління АРМА завдяки силовій підтримці правоохоронних органів, оскільки без такої підтримки комунікація з власниками не працювала.

«Будь-які протидії з боку АРМА є контрпродуктивними для власника, всі заходи з управління є тимчасовими, управління діє доти, поки діє відповідне рішення суду», - зазначив він.

При цьому голова АРМА зазначив, що користувачі приміщень можуть укласти з керуючою компанією договір оренди, і сплачувати орендну плату до бюджету.

«Не йдеться про жодні перепони для діяльності тих, хто перебуває в цих приміщеннях», - наголосив він, при цьому він зазначив, що користувачі приміщень можуть отримати від керуючої компанії навіть більш лояльні умови оренди.

За словами Янчука, подальшу долю приміщень буде вирішено після закриття кримінальної справи стосовно їхніх власників.

Він також зазначив, що власники можуть звернутися до суду для оскарження дій АРМА.

Раніше в редакції газети «Вести» повідомили, що сьогодні «близько шести годин ранку представники Головної військової прокуратури, не менше 50 бійців служби охорони правопорядку, представники АРМА (Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманих від корупційних та інших злочинів), компанії «бізнес-центр Навігатор», а також невстановлені особи в цивільному одязі і балаклавах вторглися в офіс, заблокувавши вхід журналістам "радіо Вести", що прибули на робочі місця до ранкової зміни. Не були допущені до робочих місць також журналісти газети «Вести» та online-видань медіахолдингу».

Юрисконсульт медіахолдингу «Вести Україна» Юрій Мостовенко назвав «вторгнення силовиків» у приміщення холдингу в бізнес-центрі «Гулівер» «актом вандалізму і рейдерством».

Як повідомляв УНІАН, 14 липня 2017 року представники правоохоронних органів у рамках "другої хвилі" розслідування у справі злочинної організації "Януковича-Клименка" провели 183 обшуки в приміщеннях, що належать екс-міністру доходів і зборів Олександру Клименку і членам його сім'ї, в тому числі в офісному центрі "Гулівер" у Києві, кілька поверхів якого є власністю екс-міністра і членів його сім'ї.

Виявлено, що упродовж 2011 року і до січня 2014 року з України було виведено в офшори понад 788 млн доларів, а загальна сума вкрадених Клименком грошових коштів становить 12 млрд доларів.

6 жовтня головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що заарештоване майно Клименка за рішенням Печерського райсуду Києва передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.