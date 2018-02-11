"Була закохана": Джамала вразила неочікуваним зізнанням щодо конкурсанта Нацвідбору на Євробачення

Джамала заявила, що вона, як і інші дівчата, була закохана у Івана Леньо під час навчання в консерваторії.

Українська співачка Джамала, яка є членом журі Нацвідбору на Євробачення-2018 зізналася, що колись була закохана у вокаліста гурту KOZAK SYSTEM Івана Леньо.

Про це вона заявила після виступу KOZAK SYSTEM у рамках півфіналу відбору із піснею «Mamai».

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Джамала сказала, що вона, як і інші дівчата, була закохана у Івана під час навчання в консерваторії.

«Мені дуже сподобалось, я хотіла танцювати я мушу зізнатись. Ми навчались в консерваторії. Ваня була аспірантом, а я ще тільки поступила… Я була навіть закохана в Ваню», – розповіла Джамала.

Після цього Іван Леньо підійшов до співачки і подякував їй за теплі слова поцілунком у щоку.

«…Та ви знаєте, хто не був закоханий в консерваторії у Ваню – всі були закохані в Ваню!», – додала Джамала.

Виступ KOZAK SYSTEM (відео: СТБ)

Як повідомляв УНІАН, перший півфінал українського національного відбору на Євробачення завершився перемогою співака Laud, і гуртів The Erised і Vil'na.