На Львівщині невідомі сплюндрували пам’ятник Тарасу Шевченку (фото)

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

У місті Стрий Львівської області невідомі відбили і викрали голову бронзового пам’ятника Тарасу Шевченку, який встановлений у міському парку культури ім. Т.Шевченка.

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Як повідомила кореспонденту УНІАН речник Головного управління Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська, інформація про інцидент надійшла до місцевих правоохоронців сьогодні, 11 лютого, о 13.40. "Зловмисники відбили і викрали голову бронзового пам’ятника. Час скоєння правопорушення і причетні до цього особи встановлюються", - зазначила Добровольська.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до трьох років.

Довідка. У місті Стрий Львівської області у 1958 році на території парку було відкрито бронзовий пам'ятник Тарасу Шевченку на бетонному постаменті. Пам'ятник являє собою постать Шевченка на повний зріст, одягненого в довгий, нижче колін, плащ та з книгою у лівій руці. Вважається, що цей пам'ятник один з перших пам'ятників Тарасу Шевченку на Львівщині, споруджених після Другої світової війни.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні минулого року на Дніпропетровщині вандали спаплюжили пам'ятник воїнам АТО.