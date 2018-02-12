Виробник санітарних автомобілів "Богдан", які постійно ламаються, обіцяє усунути недоліки - Міноборони

У Міноборони наголосили, що робочі групи створено задля удосконалення санітарних автомобілів «Богдан-2251», про призупинення виробництва не йдеться.

У Міністерстві оборони України роз’яснюють, що ініціювали створення робочих груп задля удосконалення санітарних автомобілів «Богдан-2251», відбувається процес усунення виявлених під час експлуатації недоліків.

Відповідна заява оприлюднена на сайті оборонного відомства.

«У зв’язку з раніше оприлюдненою інформацією роз’яснюємо, що мова не йде про призупинення виробництва санітарних автомобілів «Богдан-2251», а відбувається процес усунення виявлених в ході експлуатації недоліків з метою отримання сучасного і надійного санітарного автомобіля, так необхідного зараз для Збройних сил України», - заявили у відомстві.

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У Міноборони зауважили, що санітарний автомобіль «Богдан-2251» надходить у війська на заміну застарілим зразкам техніки, які не оновлювалися протягом десятиліть. «В цілому цей санітарний автомобіль має багато суттєвих переваг, але є ряд зауважень і недоліків, які будуть виправлені у наступних партіях спільними зусиллями підприємства «Богдан Моторс», Міністерства оборони України, волонтерських і громадських організацій, представники яких входять до складу робочих груп, створених з метою удосконалення технічної, медичної та експлуатаційної складових санітарних автомобілів «Богдан-2251», - наголошується у повідомленні.

У Міноборони додали, що напрацьовані робочими групами матеріали будуть враховані підприємством «Богдан Моторс» в процесі виробництва наступних партій санітарних автомобілів.

Напередодні у Міноборони повідомили, що за результатами засідання круглого столу, що відбувся 31 січня під головуванням заступника міністра оборони України генерал-майора Олега Шевчука, було прийнято рішення сформувати три робочі групи із залученням представників усіх зацікавлених сторін з метою відпрацювання пропозицій щодо усунення виявлених недоліків та удосконалення технічної, медичної та експлуатаційної складових санітарних автомобілів «Богдан 2251».

«Координатором робочої групи щодо технічної складової призначено представника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України, медичної — представника науково-дослідного інституту проблем військової медицини Української військово-медичної академії, експлуатаційної — представника Центрального автомобільного управління Озброєння ЗСУ», - поінформували у відомстві і додали, що робота груп буде зосереджена над вирішенням таких основних проблемних питань, як вихід зі строю паливної системи, недосконалість ходової частини та медичного кунгу.