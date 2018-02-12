Виробник санітарних автомобілів "Богдан", які постійно ламаються, обіцяє усунути недоліки - Міноборони

01:28, 12 лютого 2018
Суспільство
580 0
Санітарний автомобіль

У Міністерстві оборони України роз’яснюють, що ініціювали створення робочих груп задля удосконалення санітарних автомобілів «Богдан-2251», відбувається процес усунення виявлених під час експлуатації недоліків.

Відповідна заява оприлюднена на сайті оборонного відомства.

«У зв’язку з раніше оприлюдненою інформацією роз’яснюємо, що мова не йде про призупинення виробництва санітарних автомобілів «Богдан-2251», а відбувається процес усунення виявлених в ході експлуатації недоліків з метою отримання сучасного і надійного санітарного автомобіля, так необхідного зараз для Збройних сил України», - заявили у відомстві.

Читайте такожВійськові медики не можуть користуватися купленими рік тому "Богданами", бо ті постійно ламаються (відео)

У Міноборони зауважили, що санітарний автомобіль «Богдан-2251» надходить у війська на заміну застарілим зразкам техніки, які не оновлювалися протягом десятиліть. «В цілому цей санітарний автомобіль має багато суттєвих переваг, але є ряд зауважень і недоліків, які будуть виправлені у наступних партіях спільними зусиллями підприємства «Богдан Моторс», Міністерства оборони України, волонтерських і громадських організацій, представники яких входять до складу робочих груп, створених з метою удосконалення технічної, медичної та експлуатаційної складових санітарних автомобілів «Богдан-2251», - наголошується у повідомленні.

У Міноборони додали, що напрацьовані робочими групами матеріали будуть враховані підприємством «Богдан Моторс» в процесі виробництва наступних партій санітарних автомобілів.

Напередодні у Міноборони повідомили, що за результатами засідання круглого столу, що відбувся 31 січня під головуванням заступника міністра оборони України генерал-майора Олега Шевчука, було прийнято рішення сформувати три робочі групи із залученням представників усіх зацікавлених сторін з метою відпрацювання пропозицій щодо усунення виявлених недоліків та удосконалення технічної, медичної та експлуатаційної складових санітарних автомобілів «Богдан 2251».

«Координатором робочої групи щодо технічної складової призначено представника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України, медичної — представника науково-дослідного інституту проблем військової медицини Української військово-медичної академії, експлуатаційної — представника Центрального автомобільного управління Озброєння ЗСУ», - поінформували у відомстві і додали, що робота груп буде зосереджена над вирішенням таких основних проблемних питань, як вихід зі строю паливної системи, недосконалість ходової частини та медичного кунгу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #санітарні автомобілі#автомобілі Богдан