Горбаті кити Південної півкулі повертаються з місць розмноження до антарктичних вод, де є багато криля.

Українські вчені виявили раннє повернення горбатих китів у район Антарктичного півострова, у районі, де розташована полярна станція "Академік Вернадський".

Як повідомили у Національному антарктичному науковому центрі, цю ж інформацію підтверджує міжнародний ресурс Happywhale, куди завантажують фото спостережень китів науковці й аматори з усього світу.

За його даними, перших горбанів цього сезону побачили 20 і 22 жовтня пасажири судна "Silver Wind" у затоці Даллманна та бухті Орн. Водночас українські полярники зареєстрували китів 25 жовтня, однак південніше - у протоці Лемейр.

"Ми підійшли човном до північної частини острова Ховгард, де раніше бачили косаток та антарктичних смугачів. І цього разу зустріли пару косаток, які завели нас у початок протоки Лемейр. Там ми їх втратили, але згодом натрапили на пару горбанів", - розповідає біологиня 30-ї української антарктичної експедиції Зоя Швидка.

Йдеться, що це найраніша весняна реєстрація горбанів у районі української станції "Академік Вернадський" - як за спостереженнями українських науковців, так і за даними Happywhale.

У центрі звертають увагу, що зараз в Антарктиці весна. Та щороку саме навесні горбаті кити Південної півкулі повертаються з місць розмноження неподалік екватора до антарктичних вод, багатих на криль, які їдять гіганти.

"До нас приходять переважно представники популяції G, які розмножуються біля західних узбереж Південної та Центральної Америки. В Антарктиці горбані будуть живитися до пізньої осені", - йдеться у повідомленні.

За словами науковців, комплексні дослідження китоподібних, які тривають на "Академік Вернадський" з 2018 року, показали, що частина цих тварин залишається тут навіть узимку. Українські біологи регулярно спостерігали їх у червні та липні, ба більше - акустичний моніторинг "виявляв" їх навіть у серпні.

"Зміна клімату, зокрема скорочення площі морського льоду, та скупчення крилю дозволяють горбатим китам залишатися в районі Антарктичного півострова довше. Ймовірно, ті ж фактори зумовили й раннє повернення горбанів зараз", - пояснює біологиня НАНЦ Оксана Савенко.

Як пояснюють вчені, з’ясувати, звідки саме припливли зафіксовані кити, поки не вдалося, адже вони виявилися новими для бази. Завдання ускладнює те, що на фото зафіксовано лише спинні плавці.

Що відомо про горбатих китів

Нагадаємо, за словами науковців, горбаті кити можуть створювати у воді великі кільця з бульбашок під час дружніх взаємодій з людьми. Не виключно, що це спроба поспілкуватися.

Кити часто використовують бульбашки для полювання на здобич і в боротьбі за право супроводжувати самок. Ссавці маніпулюють ними різними способами, активно контролюючи їхній розмір і глибину.

