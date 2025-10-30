Офіційний Берлін веде перемовини про продовження дії дозволу США на звільнення від санкцій.

Німеччина вивчає можливість націоналізації тамтешнього бізнесу компанії "Роснефть" та подальшого продажу їх іноземному інвестору після запровадження санкцій США проти нафтового гіганту, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, пріоритет для Німеччини - постійне звільнення німецького підрозділу "Роснефти" від американських санкцій, але німецькі чиновники розглядають можливість націоналізації бізнесу та його подальшого продажу іноземному інвестору. Видання нагадує, що міністерство фінансів США повідомило, що видало ліцензію, яка звільняє німецький підрозділ російського нафтового гіганта від санкцій США до квітня 2026 року.

Представник міністерства економіки Німеччини заявив, що уряд підтримував "дуже інтенсивний" контакт з американською владою, а видана ліцензія - "перший крок", і вони ведуть переговори про подальше продовження такого дозволу після квітня наступного року.

Журналісти зазначають, що досі Берлін утримувався від взяття під контроль місцевих активів "Роснефти" через побоювання, що доведеться виплачувати компенсацію Москві. Видання зазначає, що німецькі компанії, що мають заводи та інші інвестиції в Росії, можуть зазнати найсильнішого удару у відповідь з боку Кремля.

Санкції США проти російських нафтових гігантів

22 жовтня США вперше за часів президентства Дональда Трампа запровадили санкції проти Росії. Вони вдарили по двом найбільшим російським нафтовим компаніям - "Роснефть" і "Лукойл".

Водночас американський Мінфін зробив виняток для Берліна. Міністр економіки Німеччини Катеріна Райхе заявила, що американський уряд надав письмові гарантії щодо того, що німецький бізнес "Роснефти" звільнять від нових енергетичних санкцій.

Після запровадження нових обмежень стало відомо, що "Лукойл" розглядає пропозиції від потенційних покупців щодо продажу своїх міжнародних активів.

