Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил каже, що подібна атака була 5 жовтня.

Російська окупаційна армія 30 жовтня завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні – у Повітряних силах зазначили, що схожа атака була 5 жовтня. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, ворог атакував Україну 705 засобами повітряного нападу – дронами та ракетами різних типів.

"Приблизно такий же удар і за характером, і за вибором цілей був 5 жовтня", - сказав військовий.

Цього разу, додав Ігнат, противник застосував фактично усю номенклатуру озброєння, що має в наявності: по різних регіонах України росіяни били ракетами повітряного, морського та наземного базування.

"Балістику, на жаль, не вдається перехоплювати там, де немає відповідних систем. Ви знаєте, що балістика перехоплюється системою Patriot сьогодні. І сьогодні противник використав "Іскандер-М" або KN-23, а також аеробалістику типу Х-47М2 "Кинджал". Доволі непросте було завдання ППО - велике навантаження як на людей, так і на техніку, яку використовують сьогодні наші захисники неба. І бачите, як результат - сьогодні велика кількість цілей збита вогневими засобами, подавлена РЕБ", - сказав Ігнат.

Водночас він додав, що 623 знищені повітряні цілі на тлі такої масованої атаки - серйозний результат.

Він додав, що ворог постійно удосконалює ударні БпЛА типу "Шахед", які почав застосовувати з жовтня 2022 року. За цей час дрони зазнали багато істотних змін, що впливає на складність придушення їх засобами РЕБ, знищення мобільними вогневими групами тощо.

Як відомо, вночі 30 жовтня армія РФ здійснили чергову масовану комбіновану атаку ракетами і дронами по різних районах України, застосувавши понад 650 дронів і більш ніж пів сотні ракет різних типів, у тому числі балістику та аеробалістику. Як зазначив президент України Володимир Зеленський, внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки в Запоріжжі, є руйнування гуртожитку. Десятки цивільних отримали поранення, у тому числі - п’ятеро дітей. Є також загиблі. За словами Зеленського, багато підлих ударів завдано по енергетиці - постраждали Вінниччина, Київщина, Миколаївщина, Черкащина, Полтавщина, Дніпровщина, Чернігівщина, Сумщина, Івано-Франківщина, Львівщина.

Російська повітряна атака 5 жовтня

Як писав УНІАН, 5 жовтня ворог завдав по Україні комбінованого удару із застосуванням різних дронів та ракет, зокрема повітряного, морського та наземного базування. Основа маса ракет - крилаті: "Іскандер-К", "Калібри". Також були два аеробалістичні "Кинджали". Фактично вся маса була спрямована на Львівщину.

