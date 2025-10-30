Люди застосували фізичну силу, сльозогінний газ та кийки.

Сьогодні у передмісті Одеси, на відомому промтоварному ринку "7-й кілометр", натовп накинувся на співробітників ТЦК та СП і перекинув службове авто. Про груповий напад розповіли в Одеському обласному ТЦК та СП.

Згідно з повідомленням, 30 жовтня під час проведення мобілізаційних заходів в Одеському районі, військовослужбовці одного з районних ТЦК та СП зазнали групового нападу. Зокрема, натовп цивільних осіб, застосувавши фізичну силу, сльозогінний газ та кийки, атакував військовослужбовців одного з ТЦК та СП. Внаслідок нападу пошкоджено службовий автомобіль, серед військовослужбовців є постраждалі.

"Ми розцінюємо цей випадок не просто як хуліганство чи акт протесту, а як прямий напад та спробу силового перешкоджання законним мобілізаційним заходам. Подібні дії є абсолютно неприпустимими. Жодне непогодження з діями державних органів не може виправдати насильство проти військовослужбовців, які виконують свій конституційний обов'язок", - наголошують у ТЦК.

Зазначається, що наразі правоохоронними органами проводяться невідкладні слідчі дії для встановлення та ідентифікації всіх осіб, причетних до вказаних подій. У військкоматі додають, що увесь перебіг подій зафіксовано на боді-камери військовослужбовців ТЦК та СП – матеріали вже передаються слідству.

Військові стверджують, що дії нападників підпадають під низку статей Кримінального кодексу України, відповідальність за які є вкрай суворою.

Громадян закликають не піддаватися на провокації та усвідомити, що подібні акти насильства працюють виключно на користь ворога та шкодять обороноздатності країни.

У соціальних мережах тиражуються відео, які зроблено, за словами очевидців, на відомому промтоварному ринку "7-й кілометр". На записах можна побачити, як натовп накинувся на мікроавтобус, у якому перебували співробітники ТЦК та СП, та перевернули його. Потім машину почали бити ногами, палицями, кидати різні предмети. В результаті транспортний засіб отримав значні пошкодження, військовослужбовців з мікроавтобуса витягли.

На відео зафіксовано, як розлючений натовп оточив військових, голосно кричить, нецензурно лається та ін. Серед нападників – молоді міцні чоловіки, деякі – прикрили обличчями балаклавами. На "роликах" видно, як дехто з натовпу, в тому числі тишком-нишком (через спини інших людей) намагається завдавати ударів по працівниках ТЦК. Якийсь чоловік кричить: "Що ви робите! Хлопці – інваліди...". Очевидно, мається на увазі, що серед співробітників ТЦК, яких оточив натовп, військові, які отримали поранення на фронті. Потім військовослужбовців витіснили за територію ринку.

Інцидент за участі поліцейського та співробітників ТЦК в Одесі

Днями в Одесі затримали п’яного поліцейського, який зброєю погрожував військовослужбовцям ТЦК та СП.

Подія сталася 27 жовтня у середмісті. Того дня співробітники ТЦК для перевірки документів зупинили на вулиці автомобіль, у цей момент під’їхало інше авто, з якого вийшов чоловік зі зброєю. Погрожуючи військовослужбовцям, він розбив прикладом скло на службовому автомобілі.

