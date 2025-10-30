Угорський міністр наголосив, що в уряді роблять все можливе для захисту власних фермерів.

В угорському уряді не планують відкривати свій ринок для продукції українського АПК після набуття чинності оновленої торговельної угоди між Європейським Союзом та Україною.

Про це заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь.

"Брюссель страждає від воєнного психозу, всі їхні думки та рішення визначаються цим, що ставить під загрозу постачання продовольства всього Європейського Союзу", – наводить його слова угорське відомство сільського господарства.

Як приклад міністр згадав скорочення сільськогосподарського бюджету на 20-22%, припустивши, що частина коштів може бути спрямована на підтримку України.

Також Надь поставив риторичне запитання, що у Євросоюзі робитимуть з 35 тисячами тонн меду, 1,3 мільйонами тонн пшениці та 120 тисячами тонн курятини, які надходять з України. За його словами, сільське господарство Євросоюзу перестає бути конкурентоспроможним і втрачає перспективи розвитку.

Серед головних викликів він назвав угоду про вільну торгівлю, яку хочуть укласти з країнами Південної Америки. Надь вважає проблемою те, що в цих країнах відсутній моніторинг і контроль за виробництвом продовольства.

Як українські аграрії торгуватимуть з ЄС

Безмитні квоти на частину продукції вітчизняних аграріїв до Євросоюзу суттєво розширили. Домовленість між Україною та Євросоюзом набула чинності з 29 жовтня. У відсотковому співвідношенні квоти суттєво пом’якшили для меду, цукру, сухого знежиреного молока та яєць. Для деяких товарів торгові обмеження з боку ЄС взагалі скасували.

На Заході вже висловлювали занепокоєність щодо "загрози", яку становить для Європи український цукор, адже розширення квот відбувається на тлі занепокоєння місцевих виробників важкою ситуацією в галузі.

