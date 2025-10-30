Остаточного рішення щодо дотримання чи не дотримання санкцій США в Індії не ухвалено.

Нові санкції США та Європейського Союзу, спрямовані проти Росії та її нафтових гігантів, поки що не вплинули на морський експорт російської сировини. Індія може й надалі купувати нафту з РФ через посередників, повідомляє Reuters.

Зазначається, що попри погодні обмеження та санкції Заходу, експорт із західних портів Приморськ,Усть-Луга та Новоросійськ у жовтні, за даними LSEG та джерел видання, складе близько 2,33 млн барелів на добу, що відповідає переглянутій місячній програмі експорту.

Водночас видання зазначає, що американські санкції фактично запрацюють з 22 листопада, оскільки США встановили термін для припинення угод з "Роснефтью" та "Лукойлом" до 21 листопада, а Індія та Туреччина, як очікується, будуть дотримуватися обмежень. Але кораблі, які вирушають з портів на Балтиці, мають причалити до індійських НПЗ після 21 листопада, оскільки шлях до них займає приблизно чотири тижні.

"Все, що вантажиться в Приморську, гарантовано прибуде до Індії після 21 листопада", - повідомив Reuters один з трейдерів.

Втім видання зазначає, що індійські нафтопереробні заводи ще не вирішили, що робити з закупівлями російської нафти. Індійська компанія Reliance Industries, ключовий покупець російської нафти, заявила, що оцінює вплив санкцій на свої контракти на постачання нафти.

Джерела Reuters очікують, що продаж російської нафти буде переданий посередникам і торговим компаніям, що збільшить витрати для продавців, але може захистити покупців від ризиків, пов'язаних із санкціями.

Санкції США проти російських нафтових гігантів

22 жовтня США запровадили нові санкції проти Російської Федерації. Вони вдарили по двом найбільшим російським нафтовим компаніям - "Роснефть" і "Лукойл".

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що, за попередніми оцінками, нові санкції США проти російських компаній можуть скоротити нафтовий експорт з РФ на 50%.

Після нових обмежень індійські НПЗ почали скасовувати замовлення на російські барелі. В свою чергу китайські державні нафтові гіганти також призупинили закупівлі російської нафти, що транспортується морем.

