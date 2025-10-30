За Кудрицького внесли заставу в розмірі 13,7 млн гривень.

За колишнього голову правління державного підприємства національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимира Кудрицького внесли заставу в розмірі 13,7 млн гривень. Про це повідомило "РБК-Україна" з посиланням на джерела.

"За Кудрицького внесли заставу в розмірі 13,7 млн гривень", - зазначило джерело.

Нагадаємо, що 28 жовтня Кудрицького затримали співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР). Його затримали за підозрою у шахрайському заволодінні коштами "Укренерго". За словами правоохоронців, схему організував львівський бізнесмен, якого раніше ДБР викрило на закупівлі неякісного одягу для потреб Збройних сил України на понад один мільярд гривень.

За даними слідства, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій південної та західної енергосистеми посадовець держпідприємства вступив у змову з представниками приватної компанії

За результатами закупівель між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 мільйонів гривень. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику понад 13 з половиною мільйонів гривень авансових платежів, які зловмисники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов’язання.

Слідство також встановило факти підроблення документів, які подавалися для державної реєстрації юридичної особи, що використовувалася у злочинній схемі.

Кудрицькому обрали запобіжний захід - що відомо

29 жовтня Печерський райсуд Києва обрав для Кудрицького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці з альтернативою вийти під заставу.

Згідно з рішенням суду, під вартою Кудрицький мав бути до 26 грудня 2025 року або вийти під заставу розміром 13 мільйонів 730 тисяч гривень.

Сам Кудрицький, коментуючи таке рішення суду, заявив, що оголошена йому підозра є "абсурдною і необґрунтованою".

