Дівчинка перебувала у вкрай тяжкому стані, лікарям не вдалося її врятувати.

На Вінниччині померла 7-річна дівчинка, яка дістала поранення внаслідок російської атаки 30 жовтня. Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

"Внаслідок ворожої атаки є постраждалі серед цивільного населення – четверо дорослих і семирічна дівчинка. Двоє дорослих госпіталізовані, їхній стан – середньої тяжкості. Ще двоє отримали легкі поранення й відмовилися від госпіталізації. Дівчинка була доставлена до лікарні у вкрай тяжкому стані. Лікарі боролися за життя, але, на жаль, її не вдалося врятувати", - розповіла посадовиця.

Дівчинка проживала у місті Ладижин, яке сьогодні опинилось під російською атакою. Її звали Діаною. Про це повідомив у соцмережах секретар Ладижинської міської ради Олександр Коломієць.

Відео дня

Загалом, за словами Заболотної, регіон атакували 90 БпЛА та 23 крилаті ракети.

"Маємо ушкодження критичної інфраструктури та влучання у цивільну інфраструктуру. Загалом у регіоні пошкоджено 23 житлові будинки. Один із них – двоповерховий, де проживала 21 особа. Він зазнав значних руйнувань, тож наразі сім’ї виселені", - заявила вона та додала, що станом на зараз комісії проводять обстеження цього будинку для визначення можливості його подальшої експлуатації.

Також, за її словами, тривають роботи з ліквідації наслідків ураження. На місцях працюють рятувальники, здійснюється гасіння пожежі. Розгорнуто комісії, які фіксують наслідки уражень та пошкоджень.

Атака на Україну 30 жовтня: що відомо

30 жовтня Росія здійснила комбіновану атаку по Україні.

За інформацією президента Володимира Зеленського, ворог застосував понад 650 дронів і більш ніж пів сотні ракет різних типів, зокрема й балістику та аеробалістику. Багато цілей було збито, проте є влучання. Зокрема, внаслідок атаки сталося руйнування гуртожитку у Запоріжжі, десятки людей постраждали, серед них – п’ятеро дітей. Дві людини загинули. У Ладижині на Вінниччині відсутнє тепло- та водопостачання.

Загалом, за даними Зеленського, ворог атакував енергетичні та цивільні об’єкти на Вінниччині, Київщині, Миколаївщині, Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Чернігівщині, Сумщині, Івано-Франківщині, Львівщині.

Вас також можуть зацікавити новини: