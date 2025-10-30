За словами Юрія Здебського, жінки могли б замінити багатьох чоловіків на деяких посадах.

Мобілізація жінок до української армії обговорюється постійно, але наразі це питання не є терміновим у парламентському комітеті з питань оборони. Про це в інтервʼю "Телеграфу" розповів член комітету Юрій Здебський.

Він зазначив, що механізм залучення жінок існує: "Хто хоче воювати, піде", тому питання перебуває "в полі зору" нардепів", але поки не стоїть на порядку денному.

"Ця тема постійно в полі зору депутатів. Але у нас зараз процедура [мобілізації жінок] є - хто хоче воювати, піде. Наскільки я розумію атмосферу в комітеті, це питання не стоїть на порядку денному. Нехай жінки займаються тим, чим потрібно. Жінки замінили б багато чоловіків. Є спеціальності, де жінки могли б замінити хлопців. Ми відслідковуємо ситуацію і коли буде актуально, швидко прийматимемо рішення", - запевнив Здебський.

Відео дня

Нардеп наголосив, що якщо буде необхідно, то парламент та уряд готові швидко реагувати на зміни у ситуації та ухвалювати ті чи інші рішення щодо мобілізації та ротації персоналу.

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше нардеп Юрій Камельчук заявив, що в Україні замовчуються 99% випадків побиття людей представниками ТЦК. За його словами, б'ють не всіх - 95% мобілізованих поводяться "адекватно".

"Але є частина тих, особливо активних, які не маючи права на відстрочку від мобілізації, намагаються себе по іншому проявляти", - зазначив Камельчук.

Водночас народний депутат України Галина Янченко розповіла, скільки чоловіків перебувають в розшуку через ТЦК. Вона наголосила, що 1,5 мільйона чоловіків призовного віку не оновили дані і відповідно перебувають в розшуку.

За її словами, якщо таких чоловіків зупинить ТЦК, то вони потраплять в навчальні центри.

"Навіть якщо вони знайдуть собі роботу на оборонному підприємстві, котре може забронювати 100% своїх працівників, то для того, щоб на це підприємство влаштуватися, раніше цим чоловікам потрібно було пройти ВЛК і оновити дані. А саме на ВЛК їх чекали представники ТЦК. Фактично було замкнене коло: оборонним підприємствам критично не вистачає людей, а в той же час півтора мільйони чоловіків, котрі в більшості ніде не працюють, а сидять вдома, ховаються", - підкреслила Янченко.

Вас також можуть зацікавити новини: