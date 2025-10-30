Судячи з повідомлень, проблема з'явилася з останнім оновленням прошивки.

Деякі власники AirPods Pro 3 зіткнулися із несподіваною проблемою. На форумах люди скаржаться на дратівливий свист або "статичний шум", який з'являється при ввімкненому активному шумозаглушенні, повідомляє Phone Arena.

Користувачі описують дивний звук як "шум маленького вентилятора, що працює поруч" або "мушлі в морі". У когось проблема проявляється тільки на одному навушнику, частіше в правому, в інших – на обох, але в режимі прозорості, а в третіх – коли музика грає тихо.

Судячи з повідомлень, проблема з'явилася з останнім оновлення прошивки, хоча скарги наразі не мають масового характеру – більшість власників AirPods Pro 3 не стикаються зі сторонніми шумами. Водночас частині користувачів замінили навушники за гарантією, але і це не виправило ситуацію.

Apple офіційних коментарів щодо ситуації не надала. Поки незрозуміло, чи пов'язано це з дефектом апаратної частини або з помилкою прошивки, яку можна виправити оновленням.

Нагадаємо, разом з iPhone 17 у вересні Apple презентувала нові AirPods Pro. Бездротові навушники отримали вдвічі потужніше шумозаглушення і сенсор пульсу для спортивної статистики. Також прокачали автономність до 8 годин у кожному навушнику.

Раніше експерти популярного ресурсу iFixit розібрали AirPods Pro 3 і поставили їм 0 балів із 10 за шкалою ремонтопридатності. У разі будь-якої навіть найменшої поломки доведеться купувати нові навушники.

Раніше цього місяця компанія Nothing випустила недорогі повнорозмірні навушники з батареєю на 100 годин. У мережі новинку називають "убивцею" AirPods Max через хороше співвідношення ціни та якості.

