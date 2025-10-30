В Україні запустили ліцензійне виробництво 155-мм снарядів: розкрито деталі

Зі сторони CSG постачають метальні заряди, підривники та інші комплектуючі.

Оборонне об’єднання Czechoslovak Group (CSG) офіційно повідомило про початок ліцензійного виробництва артилерійських боєприпасів калібрів 155 мм та 105 мм на потужностях компанії "Українська бронетехніка".

Як пише Defense Express, у CSG підкреслюють, що це — один із перших випадків, коли західна компанія успішно перенесла виробництво великокаліберних боєприпасів в Україну. Водночас проєкт називають новаторським саме тому, що Україна вперше виготовляє великокаліберні снаряди на основі іноземної ліцензії.

CSG, яка є одним із провідних європейських виробників артилерійських боєприпасів, передала ліцензію та технології своєму українському партнеру. Це, разом із наявними компетенціями "Української бронетехніки", дозволило запустити повний цикл виробництва: виготовлення корпусів, наповнення вибуховою речовиною та остаточне збирання боєприпасів. Зі сторони CSG постачають метальні заряди, підривники та інші комплектуючі.

Відео дня

"Наразі від CSG постачаються метальні, вибибні, заряди, а також підривачі. Загалом рівень локалізації кінцевого виробництва наразі складає близько 50% з планом виходу на 80% та перенесенням виробництва підривачів в Україну", - зазначають аналітики.

Оголошена початкова потужність — 100 000 снарядів калібру 155 мм та 50 000 снарядів калібру 105 мм.

"CSG не володіє жодним заводом чи технологією виробництва в Україні. Всім цим керує наш партнер, якому ми передали ліцензію та надали необхідні ноу-хау, оскільки він уже мав необхідні виробничі технології, і він міг розпочати виробництво відносно швидко", - пояснив представник CSG Андрій Чиртек.

Генеральний директор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас назвав запуск важливим кроком для посилення обороноздатності України та диверсифікації джерел постачання, наголосивши, що кожна одиниця вироблених боєприпасів "життєво важлива для захисту країни".

Експерти нагадують: паралельно в Україні реалізуються й інші проєкти з організації внутрішнього виробництва артилерійських боєприпасів — зокрема ліцензійні угоди з норвезькою Nammo та будівництво заводу "під ключ" від Rheinmetall.

Виробництво зброї в Україні - головні новини

Нагадаємо, західні збройові гіганти, попри численні декларації, поки не розпочали виробництво зброї в Україні. За даними Rzeczpospolita, більшість домовленостей залишаються на рівні заяв, прикладом німецька Rheinmetall, що в жовтні 2023 року оголосила про створення спільного підприємства з "Укроборонпромом" для виробництва бойових машин піхоти Lynx. Водочас реального виробництва в Україні ще не почиалося - компанія більше зосереджена на обслуговуванні вже поставленої техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: