Трамп доручив Пентагону розпочали ядерні випробовування: Кремль відреагував

Президент США Дональд Трамп доручив Пентагону розпочати випробування ядерної зброї на рівних умовах з іншими країнами. Цей процес розпочнеться негайно. У Росії негайно відреагували.
У відповідь речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що випробування крилатої ракети "Буревісник" не включали ядерні детонації і не порушували заборони на ядерні випробування.
"Ми сподіваємося, що коректно було доведено інформацію до президента Трампа. У тому плані, що це (випробовування "Буревісника" та "Посейдона" - УНІАН) не може жодною мірою трактуватися як ядерне випробування", — заявив Пєсков у коментарі російським пропагандистським ЗМІ.
Як пише Newsweek, США, Росія та Китай володіють найбільшими у світі ядерними арсеналами, і попри конкуренцію жодна з трьох країн, за загальними відомими даними, не проводила ядерних детонацій з 1996 року — перед підписанням Договору про всеохопну заборону ядерних випробувань. Розпорядження Трампа відновити випробування викликає занепокоєння щодо потенційної ескалації ядерних практик і ретельності дотримання міжнародних норм.
Що передувало
Президент США Дональд Трамп наказав американським військовим негайно відновити випробування ядерної зброї, вперше за 33 роки.
У повідомленні в соцмережі Truth Social він заявив, що доручив Пентагону провести випробування американського ядерного арсеналу "на рівній основі" з іншими ядерними державами.
Це сталося після того, як Путін заявив, що Росія 28 жовтня провела випробування підводного апарату "Посейдон". Перед цим РФ провела випробовування ядерної ракети "Буревісник".