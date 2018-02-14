Завтра тимчасово не працюватиме станція київського метро "Майдан Незалежності"

Також буде змінено роботу деяких автобусних і тролейбусних маршрутів.

У четвер, 15 лютого, станція Київського метрополітену «Майдан Незалежності» не працюватиме через офіційні заходи за участю президента України.

Про це у Twitter повідомляє КП "Київський метрополітен".

"Завтра, 15 лютого, у зв'язку з проведенням офіційних заходів за участю президента України станція "Майдан Незалежності" не працюватиме з початку роботи і до закінчення заходів. Пересадка та станція "Хрещатик" - у звичайному режимі. Приносимо вибачення за незручності", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу радник начальника метрополітену Наталка Макогон в коментарі УНІАН повідомила, що заходи у центрі столиці будуть присвячені 29-й річниці виведення радянських військ з Афганістану.

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Крім того, як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, 15 лютого на вулицях Цитадельна, Лаврська, Грушевського, Хрещатик, Михайлівська, а також на Володимирському узвозі вносяться зміни в роботу автобусів маршрутів №№ 24, 55, 62, 114 і тролейбусів маршруту № 38.

Як повідомляє КП «Київпастранс», з 6.00 15 лютого тимчасово скасовують зупинки: автобусів маршруту № 24, тролейбусів маршруту № 38 «Національний музей історії України в II світовій війні» на висадку і посадку; автобусів маршрутів № 24, № 114 «Майдан Незалежності» в обох напрямках.

Також на час проведення заходів тимчасово буде внесено зміни в роботу автобусів маршрутів №№ 24, 55, 62, 114 і тролейбусів маршруту № 38.

Як повідомляв УНІАН, у Києві обмежать вхід на станцію метро "Святошин" через капремонт.