Партія регіонів приготувала закон про 10-відсоткову російську мову

Найближчим часом фракція Партії регіонів внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про мови, що передбачае запровадження регіональних мов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник лідера фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ сьогодні під час інтернет-конференції.

За його словами, цим законопроектом передбачатиметься, що на будь-якій території України, де не менше 10% громадян вважають російську мову рідною, російська мова може отримати статус регіональної.

Депутат прогнозує, що боротьба навколо цього питання у сесійній залі парламенту буде гострою. «Але ми з цього шляху не зійдемо», - зазначив Є.КУШНАРЬОВ.

За його словами, зараз для того, щоб надати статус російській мові другої державної мови, немає можливості. Він нагадав, що необхідно вносити зміни до Конституції України, для чого потрібні 300 голосів депутатів. «При сьогоднішньому складі Верховної Ради це неможливо», - підкреслив Є.КУШНАРЬОВ.