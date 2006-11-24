Мітинг підприємців біля Секретаріату Президента

27 листопада з 9.00 до 13.00 біля Секретаріату Президента України відбудеться мітинг на захист прав підприємців, що орендують приміщення у національної Академії наук України, повідомляє www.sprotiv.info.

Мітингуючі передадуть листа Президентові України Віктору Ющенку із зверненням зупинити незаконні дії народного депутата Л. Кириченко (фракція Партії регіонів) та її близьких родичів щодо державного майна Академії наук України.

29 листопада 2006 року з 9 до 17 години на захист прав підприємців, що орендують приміщення у національної Академії наук України також відбудеться мітинг біля Вищого господарського суду України (вул. Копиленка, 6).