Жінки мусять іти з державної служби раніше чоловіків (фото)

Ніна ГАРКАВА не може виконувати обов`язки голови Сумської обласної державної адміністрації, оскільки досягла граничного віку перебування на державній службі для жінок (55 років).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН.

За його словами, після 8 листопада, коли Н.ГАРКАВА досягла граничного віку перебування на державній службі для жінок, вона не може виконувати обов`язки губернатора. Крім того, сказав І.ПУКШИН, питання про продовження терміну перебування на держслужбі не було вирішене, а Кабінет міністрів не вніс Президенту подання щодо звільнення Н.ГАРКАВОЇ з посади.

Він повідомив, що 15 листопада Президент Віктор ЮЩЕНКО відповідним указом звернувся до уряду, проте досі указ не виконано. "На сьогодні Н.ГАРКАВА де-юре не може здійснювати будь-які дії від імені голови адміністрації", - заявив І.ПУКШИН. За його словами, тому Президент призначив виконуючим обов`язки голови Сумської обладміністрації першого заступника Н.ГАРКАВОЇ – Володимира САПСАЯ.

За словами І.ПУКШИНА, Н.ГАРКАВУ ніхто не видворяв із Секретаріату Президента, про що вона говорила раніше. Він назвав такі заяви «повною нісенітницею».

Президент України Віктор Ющенко та голова Сумської облдержадміністрації Ніна Гаркава відкривають Сумський кардіодиспансер 10 березня ц.р., фото з Офіційного інтернет-представництва

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Президент своїм Указом “Про внесення подання про звільнення Н.ГАРКАВОЇ” доручив Кабміну внести в тижневий термін подання про звільнення Н.ГАРКАВОЇ з посади голови Сумської ОДА у зв`язку з досягненням граничного віку проходження державної служби. У документі нагадується, що указом Президента України від 13 грудня 2005 року №1742 на посаду голови Сумської обласної державної адміністрації була призначена Н.ГАРКАВА. 8 листопада 2006 року вона досягла граничного віку перебування на державній службі для жінок, визначеного статтею 23 Закону «Про державну службу», що згідно з пунктом 3 частини першої статті 30 цього ж закону є підставою для припинення державної служби.

22 листопада Н.ГАРКАВА заявила, що не вважає себе звільненою з посади губернатора, а указ про її відставку назвала спробою "підставити Президента".

Сьогодні, 24 листопада, В.ЮЩЕНКО своїм указом скасував усі розпорядження голови Сумської ОДА Н.ГАРКАВОЇ, видані після 8 листопада 2006 року.

Крім того, іншим указом Президент доручив першому заступнику голови Сумської державної адміністрації В.САПСАЮ тимчасово виконувати обов`язки голови Сумської ОДА.