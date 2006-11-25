Одесити просять міську владу увічнити пам`ять жертв голодоморів

Одесити просять владу міста увічнити пам`ять жертв голодоморів і політичних репресій.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 500 жителів Одеси, переважно активісти партії «Реформи і порядок», Української народної партії, КУН і «Нашої України», а також віруючі Української православної церкви Київського патріархату, УАПЦ, УГКЦ І РКЦ провели сьогодні на Куликовому полі мітинг, присвячений пам`яті жертв голодоморів і політичних репресій.

Лідер облорганізації ПРП Семен ФОРШАЙТ заявив: «Ми повинні завжди пам`ятати про цей страшний злочин комуністичного режиму. Це був акт масової розправи більшовиків над українським селянством”.

Його підтримали 87-річний житель Першотравневого району Ісай КОЧЕРЖИНСЬКИЙ, який був свідком голодомору, письменник Олег ОЛІЙНИКІВ, лідер облорганізації КУН Володимир ГЕНІК, представники духовенства, які виступили на мітингу.

У резолюції мітингу міститься звернення до мера Одеси Едуарда ГУРВІЦА визначити місце в місті для зведення Меморіалу пам`яті жертвам голодомору і політичних репресій.

На Другому християнському кладовищі представники міської організації Всеукраїнського товариства політичних в`язнів і репресованих поклали квіти до могили розстріляних у період політичних репресій і взяли участь у поминальній службі.

Після завершення поминальної служби учасники заходу попрямували до музею жертв політрепресій.