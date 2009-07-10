Одеська міліція нейтралізувала банду наркодилерів
14:46, 10 липня 2009Суспільство
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Порушено 85 кримінальних справ
Організоване злочинне угрупування, яке займалося збутом незаконно виготовленого препарату з ефедрину, псевдоефедрину й препаратів, що містять метамфетамін, затримали співробітники Управління МВС України в Одеській області в ході операції «Мак-2009».
Як сьогодні повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків УМВС, документально зафіксовано, що "наркоділками було виготовлено й продано понад 7 літрів психотропних речовин вартістю 432 тис. грн".
За фактами злочинів, скоєних угрупуванням, трьох учасників якого затримано, слідчим управлінням УМВС в області порушено 85 кримінальних справ, уточнив представник ЦГЗ Володимир ШАБЛІЄНКО.
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