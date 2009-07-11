Удар блискавки влучив у головний вентилятор шахти
10:15, 11 липня 2009Суспільство
1105 0
Під землею були 317 осіб
На шахті «Мащенська» шахтоуправління «Луганськвугілля» 10 липня о 16.40 внаслідок удару блискавки зупинився головний вентилятор провітрювання.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС в Луганській області, під час аварії у шахті перебували 317 осіб, які самостійно вийшли на поверхню.
Був включений резервний вентилятор. О 18.10 головний вентилятор відремонтували. Зараз шахта працює у штатному режимі. Постраждалих немає.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter