Удар блискавки влучив у головний вентилятор шахти

На шахті «Мащенська» шахтоуправління «Луганськвугілля» 10 липня о 16.40 внаслідок удару блискавки зупинився головний вентилятор провітрювання.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС в Луганській області, під час аварії у шахті перебували 317 осіб, які самостійно вийшли на поверхню.

Був включений резервний вентилятор. О 18.10 головний вентилятор відремонтували. Зараз шахта працює у штатному режимі. Постраждалих немає.