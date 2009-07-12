Київрада відхилила протест прокуратури

Київрада відхилила протест заступника прокурора Києва від 6 листопада 2008 року на рішення міськради про передачу ТОВ “Будівник” в оренду 114 га зеленої зони на Лівому березі за адресою вул. Маршала Жукова, 2-а.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне рішення було прийнято на засіданні сесії Київради 9 липня.

Опротестоване рішення від 27 грудня 2007 року “Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “Компанія “Будівник” земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування комплексу об’єктів громадського, соціально-побутового та житлового призначення з підземними паркінгами, офісними приміщеннями, оздоровчим комплексом, облаштуванням та благоустроєм прилеглих територій на вул. Маршала Жукова, 2-а у Деснянському районі Києва” передбачало передачу земельних ділянок в зеленій зоні загальною площею 113,71 га в довгострокову оренду на 10 років та виключення цієї території з фонду зелених зон міста.

Як зазначається в протесті, це рішення прийнято всупереч вимогам чинного законодавства, зокрема Земельного кодексу, оскільки не погоджено проект землеустрою органом по земельних ресурсах, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами та відсутнє містобудівне обґрунтування на момент прийняття рішення в Київраді.

В той же час, депутати Київради не вважають за необхідне відхилити надісланий протест, оскільки стверджують, що рішення прийнято без порушень Земельного кодексу, зокрема щодо відсутності детального плану території та плану землеустрою переданої ТОВ “Будівник” ділянки.

В Київраді зазначають, що норми чинного законодавства «не регулюють відносини у сфері набуття права користування земельними ділянками, а лише вказують на необхідність взяття за основу містобудівної документації при вирішенні питання вибору, вилучення, надання у власність чи користування земель для містобудівних потреб».

Крім того, депутати зазначають, що своїм рішенням від 27 грудня Київрада внесла зміни у Програму та концепцію формування зелених зон міста на період до 2010 року.