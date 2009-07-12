Помер актор, композитор і співак Павло Смеян

Як підтвердили радіостанції "Маяк" в прес-службі театру "Ленком", де працював артист, він помер у віці 52-х років в одній з клінік Німеччини, де проходив курс лікування від онкологічного захворювання.

П.Смеян грав на сцені, працював у Росконцерті, в групі Рок-Ательє, брав участь більш ніж у 20-ти кінофільмах як автор і виконавець пісень. Його роботи звучали в стрічках "Мері Попінс, до побачення!", "На Дерибасівській хороша погода або на Брайтон-Біч знову йдуть дощі", а також в рок-операх "Зірка і смерть Хоакіна Мур‘єтти", "Юнона і Авось", "Джордано" і багатьох інших. Про дату і місце похорону Павла Смеяна наразі не повідомляється.

Эхо Москвы