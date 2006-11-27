Старий сторож вижив після удару ножем у серце і викликав міліцію

У Запоріжжі затримано злочинну групу, яка упродовж кількох місяців здійснювала крадіжки з підприємств і розбійні напади.

Як розповів УНІАН начальник запорізького міськуправління внутрішніх справ Олег КУРОЧКІН, до складу групи входили три особи, які спеціалізувалися на викраденні з підприємств устаткування та інших товарно-матеріальних цінностей для подальшої здачі в пункт приймання металобрухту.

Як правило, зловмисники діяли за одним і тим же сценарієм: вночі на мікроавтобусі одного з учасників групи приїжджали на підприємство, завантажували в автомобіль викрадене і втікали з місця події.

Затримати злодіїв вдалося після розбійного нападу, здійсненого на розташований у Заводському районі міста склад "Укртелекому". "Проникнувши на його територію, зловмисники почали зрізати з "котушок" кабель, але були почуті старим сторожем, який спробував запобігти крадіжці, внаслідок чого одержав декілька ножових поранень, одне з яких - у серце", - розповів О. КУРОЧКІН.

За його словами, чоловік похилого віку зміг сам дістатися сторожки і викликати "Швидку" та міліцію. Завдяки діям медиків і правоохоронців вдалося врятувати життя постраждалого і встановити особи зловмисників.

Усіх членів злочинної групи затримано. Щодо них порушено кримінальну справу за ст. 15 і п.6 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України - "замах на умисне вбивство, здійснений з корисливих мотивів". Як покарання ця стаття передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Ведеться слідство.