ФДМУ виставив Одеський припортовий на продаж

Фонд державного майна України оголосив конкурс з продажу державного пакета акцій у розмірі 99,567% ВАТ «Одеський припортовий завод».

Про це повідомляється в офіційному виданні ФДМУ "Відомості приватизації" від 15 липня 2009 року.

Згідно з повідомленням, початкова ціна пакета становить 4 млрд. грн.

Відповідно до тексту оголошення, ВАТ «Одеський припортовий завод» продається разом з комплексом з перевалювання аміаку. Згідно з фіксованими умовами конкурсу, покупець зобов`язується виконувати всі роботи з приймання, зберігання і відвантаження рідкого аміаку, який транспортується трубопроводом і залізницею, а також з приймання, зберігання і відвантаження іншої хімічної продукції (карбамід, метанол, карбамідо-аміачна суміш).

Відповідно до фіксованих умов конкурсу, дохід (виручка) від реалізації продукції впродовж п`яти років має становити не менш як: 1-й рік – 2 млрд. 340 млн. грн., 2-й – 2 млрд. 510 млн. грн., 3-й – 2 млрд. 680 млн. грн., 4-й – 2 млрд. 850 млн. грн., 5-й – 3 млрд. 20 млн. грн.

Крім того, інвестор має спрямувати інвестиції на технічне переозброєння підприємства в розмірі: 1-й рік – 294 млн. грн., 2-й – 318 млн. грн., 3-й – 304 млн. грн., 4-й – 262 млн. грн., 5-й – 114 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією виконуючого обов`язки голови ФДМУ Дмитра ПАРФЕНЕНКА, реалізаційна ціна держпакета ВАТ «Одеський припортовий завод», що планується до продажу, може становити близько 1 млрд. дол.

ВАТ «Одеський припортовий завод» (М. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з приймання, охолоджування і перевантаження аміаку.

11 лютого 2008 року Кабмін затвердив умови проведення конкурсу з продажу акцій ВАТ "Одеський припортовий завод".

20 лютого 2008 року ФДМУ оголосив конкурс з використанням відкритої пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 99,52% пакета акцій ВАТ "Одеський припортовий завод". Стартова ціна пакета, що виставлявся на конкурс, становила 3 млрд. грн. Проте Рада національної безпеки і оборони України 16 травня 2008 року заборонила уряду і Фонду держмайна здійснювати приватизацію державних пакетів акцій енергокомпаній, Одеського припортового заводу і деяких інших підприємств. Рішення РНБО було введене в дію указом Президента України. 7 липня 2008 року Віктор ЮЩЕНКО тимчасово припинив дію розпорядження Кабміну про приватизацію Одеського припортового заводу.