МЗС днями чекає агреман на нового посла США
13:02, 15 липня 2009Суспільство
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Коментував Єлісєєв
|Костянтин ЄЛІСЄЄВ
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЄЄВ.
«Ми очікуємо, що ближчим часом цей агреман ми отримаємо на конкретну особу від американської сторони», - сказав він.
Як повідомлялося, Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Уїльям ТЕЙЛОР завершує свою дипломатичну місію в Україні.
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