МЗС днями чекає агреман на нового посла США

Міністерство закордонних справ України очікує найближчим часом отримати запит на агреман щодо призначення нового посла США в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

«Ми очікуємо, що ближчим часом цей агреман ми отримаємо на конкретну особу від американської сторони», - сказав він.

Як повідомлялося, Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Уїльям ТЕЙЛОР завершує свою дипломатичну місію в Україні.