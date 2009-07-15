Рівненські екологи подали скаргу на атомні реактори в Білорусі

Рівненська громадська організації «Екоклуб» подала скаргу до комітету з Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (Конвенція Еспоо) Європейської Економічної комісії ООН (ЄЕК ООН) стосовно невиконання Білоруссю своїх зобов’язань у рамках Конвенції.

Як передає кореспондент УНІАН, у скарзі йдеться про те, що уряд Білорусі прийняв рішення про будівництво двох реакторів атомної електростанції в порушення вимог Конвенції Еспоо.

За даними організації, сусідні держави не були відповідним чином поінформовані про можливий транскордонний вплив будівництва та роботи реакторів, також не було дотримано процедуру залучення громадськості до прийняття цього рішення.

Юридичну підтримку у поданні скарги до комітету Конвенції надав Європейський ЕкоФорум.

Довідка УНІАН. Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті була підписана у місті Еспоо (Фінляндія) в 1991 році й набула чинності 1997 року.

Конвенція про оцінку дії на навколишнє середовище в транскордонному контексті закріплює зобов`язання сторін стосовно оцінки дії на навколишнє середовище на ранніх стадіях планування. Вона також містить спільні зобов`язання держав повідомляти і консультуватися один з одним щодо всіх крупних проектів при їхньому розгляді, які могли б мати значний вплив на навколишнє середовище, що виходить за рамки територіальних кордонів. Конвенція набула чинності 10 вересня 1997 року.

Білорусь та Україна є сторонами Конвенції Еспоо.